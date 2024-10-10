В набор также входит материнская плата и система охлаждения.

Оказывается, у компании G.Skill уже готовы модули оперативной памяти DDR5 CUDIMM — они входят в набор ASUS ROG Premium, который также содержит материнскую плату ROG Maximus Z890 HERO и систему охлаждения ROG Ryujin III 360 aRGB Extreme. Официально G.Skill ещё не анонсировала модули CUDIMM, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Комплект G.Skill Trident Z5 CK из двух модулей по 24 гигабайта был продемонстрирован в видео YouTube блогера Xtian C, которое посвящено распаковке комплекта ASUS ROG Premium в преддверии презентации новых настольных процессоров Intel Core Ultra 200S и материнских плат Intel Z890.

Источник изображения: Xtian C, YouTube

Хотя некоторые компании уже анонсировали комплекты DDR5 CUDIMM со скоростью от 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с), а G.Skill недавно представила стандартные комплекты DIMM со скоростью 9000 МТ/с, в комплект для рецензентов входят модули CUDIMM со скоростью 8200 МТ/с.





Память DDR5 CUDIMM оснащается встроенной микросхемой генерации тактовых сигналов, что снижает влияние помех и позволяет добиться стабильной работы на более высоких скоростях.