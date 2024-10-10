Появятся в первом квартале следующего года.

Intel анонсировала процессоры Arrow Lake-H и HX серии Core Ultra 200 для ноутбуков, сообщает VideoCardz и ComputerBase. Появятся они не так скоро, как хотелось бы — в следующем году. Соответственно, информации о них пока тоже не так много.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Ожидается, что процессоры класса HX станут мобильной адаптацией настольных процессоров Arrow Lake серии Core Ultra 200S, а значит предложат то же количество ядер, вплоть до 24 в конфигурации 8P+16E. Что касается класса H, в данном случае ожидают до 14 ядер в конфигурации 6P+8E, но официально это пока не подтверждено. Процессоры Arrow Lake-H являются преемниками Core Ultra 100 семейства Meteor Lake-H.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Что интересно, Intel сделала графику в Arrow Lake-H вдвое мощнее, чем в Arrow Lake-S и HX, а также расширила возможности ядер Xe. В отличие от настольных процессоров Arrow Lake-S и их мобильной адаптации HX, а также процессоров Meteor Lake, процессоры Arrow Lake-H оснащаются графикой, в которой ядра Xe содержат блоки искусственного интеллекта XMX, пишет ComputerBase.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Это позволяет значительно повысить совокупную производительность процессоров в задачах с искусственным интеллектом, до 99 триллионов операций в секунду (TOPS): 77 TOPS интегрированной графики плюс 13 TOPS NPU и 9 TOPS процессора. Тем не менее, ноутбуки на базе процессоров Arrow Lake-H не получат статус Microsoft Copilot+, поскольку по требованиям Microsoft производительность NPU (а не совокупная) должна быть выше 40 TOPS.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Большое внимание в новых процессорах уделено энергоэффективности, производительности на ватт, в частности, компания сообщает о 30-процентном улучшении показателей, связанных с энергопотреблением, поддержке режима ожидания S0ix, улучшении планировщика Thread Director.



Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz, Computerbase



Ожидается, что Intel также представит обновлённые процессоры Raptor Lake в рамках серии Core 200 без приставки Ultra. Они станут основой более доступных ноутбуков. Официально это пока не подтверждено, но несколько таких моделей уже успели оставить следы в Сети.