Новинку якобы представят на CES 2025.

AMD готовит для настольных компьютеров новую игровую видеокарту Radeon RX 7650 GRE, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @AnhPhuH. Модель должна заполнить большой разрыв между RX 7700 XT и RX 7600 XT, последняя, по сути, та же RX 7600, которой в два раза увеличили объём видеопамяти.

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Характеристики AMD Radeon RX 7650 GRE неизвестны, однако крайне маловероятно, что видеокарта будет основана на графическом процессоре Navi 33 — это не имеет никакого смысла, поскольку все его возможности уже реализованы в моделях RX 7600. Новика должна получить урезанную версию Navi 32.

В полной конфигурации Navi 32 XL на 60 вычислительных блоков этот GPU используется для RX 7800 XT с 16 гигабайтами видеопамяти, в урезанной конфигурации XT на 54 вычислительных блока — для RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти.

В этом году AMD представила в Китае видеокарты Radeon RX 6750 GRE в двух версиях: одна, с менее производительным графическим процессором, оснащалась 10 гигабайтами видеопамяти, другая, более производительная, 12 гигабайтами видеопамяти, — модели оказались довольно популярны. Не исключено, что RX 7650 GRE тоже станет эксклюзивом азиатского рынка, хотя новинку не помешало бы представить глобально по озвученной выше причине — из-за большого пробела между RX 7700 XT и RX 7600 XT. Ожидается, что AMD Radeon RX 7650 GRE представят во время проведения выставки CES 2025.