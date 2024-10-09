Пропускная способность памяти превысит 1 ТБ/с.

NVIDIA GeForce RTX 5080 будет оснащаться чипами памяти GDDR7 со скоростью 32 гигабит в секунду (Гбит/с), сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. Ожидается, что на момент выхода видеокарты это будут самые быстрые чипы, доступные на рынке. В совокупности с 256-битным интерфейсом общая пропускная способность памяти должна превышать 1 терабайт в секунду (ТБ/с).

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Это большой шаг вперёд относительно RTX 4080, пропускная способность памяти которой достигает 736 гигабайт в секунду (ГБ/с) благодаря чипам GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с и 256-битной шине. По слухам, RTX 5080 получит 16 гигабайт (ГБ) памяти, как и предшественник. Также инсайдеры приписывают субфлагману графический процессор GB203-400 и 10752 CUDA ядра.

Флагманскую RTX 5090 могут оснастить чипами GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, однако, если верить инсайдерам, общая пропускная способность памяти будет значительно выше за счёт 512-битной шины — 1792 ГБ/с. Видеокарта может оснащаться 32 ГБ видеопамяти, графическим процессором GB202-300 и внушительным количеством ядер — 21760 CUDA.

По предположениям, NVIDIA выпустит модификацию RTX 5080 с 256-битной шиной и 24 ГБ видеопамяти, когда станут доступны чипы GDDR7 по 3 ГБ. Инсайдер Moore’s Law Is Dead утверждал, что такую конфигурацию памяти получит RTX 5090 для ноутбуков.

Официально NVIDIA не объявила дату презентации новых игровых видеокарт. Скорее всего, она состоится на CES 2025 в начале января следующего года. Выступление генерального директора компании в рамках выставки запланировано на 6 января.