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Moleculo
Новое ПО AMD позволяет разработчикам экспериментировать с драйверами
Можно отключать различные технологии и оптимизации без перекомпиляции драйвера.

AMD выпустила новое программное обеспечение для разработчиков под названием Radeon Developer Panel, сообщает VideoCardz.

Благодаря этому инструменту разработчики игр получат низкоуровневый доступ к настройкам, с которыми ранее могли работать только инженеры AMD. В частности, экспериментировать с различными технологиями в конвейере компилятора шейдеров. Например, отключать поддержку сетчатых шейдеров, трассировки лучей, шейдинга с переменной скоростью, а также отключать различные оптимизации и настройки безопасности, принудительно устанавливать значения некоторых параметров. Что немаловажно, все эти изменения не требуют перекомпиляции драйвера.

Источник изображения: AMD, GPUOpen

Ожидается, что после появления подобного инструмента у инженеров AMD снизится количество работы по оптимизации игр, поскольку разработчики самостоятельно смогут экспериментировать с различными настройками и выявлять проблемы. Инструмент предоставляет низкоуровневый доступ к настройкам графики, позволяя вносить изменения без изменения исходного кода. Он открывает функции, которые ранее были доступны только инженерам AMD, работающим над разработкой драйверов.

Radeon Developer Panel дополнит набор программного обеспечения для разработчиков, в который входят такие инструменты, как Radeon GPU Detective (RGD), Radeon GPU Profiler (RGP), Radeon Memory Visualizer (RMV) и Radeon Raytracing Analyser (RRA).

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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