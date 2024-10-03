Блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition, являющийся результатом сотрудничества компаний Seasonic и Noctua, появится в продаже в четвёртом квартале 2024 года, сообщает OC3D со ссылкой на официальный план выпуска продукции Noctua. Фото блока питания публиковалось Noctua на портале Reddit.
Рассматриваемый блок питания демонстрировался на выставке Computex 2024, тогда отмечалось, что благодаря сотрудничеству с Noctua удалось снизить уровень шума на 8…10 децибел, в частности, это достигается за счёт использования вентилятора Noctua NF-A12x25 и оптимизированной конструкции решётки. В остальном, блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет сертификаты 80PLUS Titanium и Cybnetics ETA Titanium, что говорит об эффективности не менее 94% при 50-прцоентной нагрузке.
В стандартных условиях Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition работает в пассивном режиме при нагрузке до 50%. При более высоких нагрузках этот блок питания мощностью 1600 ватт работает намного тише, чем стандартная модель Prime TX-1600.
Оформление Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition сочетает два цвета: чёрный и коричневый. Сообщается, что кабели также будут стилизованы под продукцию Noctua.