Версия Prime TX-1600 с вентилятором Noctua, оптимизированной конструкцией решётки и стилизованными кабелями.

Блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition, являющийся результатом сотрудничества компаний Seasonic и Noctua, появится в продаже в четвёртом квартале 2024 года, сообщает OC3D со ссылкой на официальный план выпуска продукции Noctua. Фото блока питания публиковалось Noctua на портале Reddit.

Источник изображения: Noctua, Reddit (отредактировано)

Рассматриваемый блок питания демонстрировался на выставке Computex 2024, тогда отмечалось, что благодаря сотрудничеству с Noctua удалось снизить уровень шума на 8…10 децибел, в частности, это достигается за счёт использования вентилятора Noctua NF-A12x25 и оптимизированной конструкции решётки. В остальном, блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет сертификаты 80PLUS Titanium и Cybnetics ETA Titanium, что говорит об эффективности не менее 94% при 50-прцоентной нагрузке.

Источник изображения: Noctua

В стандартных условиях Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition работает в пассивном режиме при нагрузке до 50%. При более высоких нагрузках этот блок питания мощностью 1600 ватт работает намного тише, чем стандартная модель Prime TX-1600.

Оформление Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition сочетает два цвета: чёрный и коричневый. Сообщается, что кабели также будут стилизованы под продукцию Noctua.