Во всяком случае, на это намекают примечания к обновлённым BIOS от GIGABYTE.

В новых версиях BIOS для материнских плат Intel LGA 1700 компания GIGABYTE со ссылкой на Intel отмечает, что микрокод Intel 0x12B — окончательное решением проблем с нестабильностью процессоров Core 14- и 13-го поколений, обратили внимание в Wccftech.

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«Внедрение микрокода 0x12B в качестве окончательного решения проблемы нестабильности Vmin Shift в настольных процессорах 13/14-го поколения, согласно официальному заявлению Intel», — указано в примечаниях к обновлению. Авторы Wccftech ранее сообщали, что Intel выпустит ещё одно исправление в четвёртом квартале 2024 года, похоже, что этот прогноз может не сбыться.

Источник изображения: GIGABYTE

Intel выпустила несколько исправлений микрокода для устранения проблем с настольными процессорами Core 13- и 14-го поколения, начиная с версий 0x125 в июне и 0x129 в августе. На прошлой неделе была опубликована новая версия микрокода 0x12B, где исправили смещение напряжения Vmin Shift. Производители материнских плат практически без задержки начали выпускать обновлённые BIOS с новым микрокодом для своих продуктов.