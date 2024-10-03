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Moleculo
MSI подтверждает подготовку новой флагманской материнской платы MEG UNIFY-X
Новинка должна быть предназначена для платформы Intel LGA 1851.

MSI подтвердила подготовку новой материнской платы MEG UNIFY-X, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию, опубликованную компанией в социальной сети X (заблокирована в РФ). На представленном тизере уже можно рассмотреть некоторые подробности — это плата высокого класса, предназначенная для энтузиастов и любителей разгона. На плате присутствует два слота для установки оперативной памяти, пара разъёмов дополнительного питания для процессора, а также ещё несколько разъёмов дополнительного питания, один из которых, скорее всего, предназначен для слотов PCIe.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

По слухам, плата предназначена для платформы Intel LGA 1851, будет оснащаться мощной подсистемой питания 20+1+1+1, парой слотов PCIe 5.0 для видеокарт, шестью разъёмами для установки M.2 накопителей, два из которых поддерживают PCIe 5.0, парой USB4 (Thunderbolt 4) и много чем ещё.

По неофициальным данным, Intel утвердила на 10 октября презентацию настольных процессоров Core Ultra 200 семейства Arrow Lake. Ожидается, что в этот же день будут представлены и новые материнские платы, сначала появятся продвинутые решения с чипсетами Intel Z890.

#msi #материнские платы
Источник: videocardz.com
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