С 1000 миллисекунд до примерно 30 миллисекунд.

Набор инструментов Intel PresentMon, широко используемый сторонним программным обеспечением для мониторинга, таким как CapFrameX, Framview или OCAT, был обновлён накануне до версии 2.2, сообщает VideoCardz. Обновление содержит заметные улучшения, наиболее примечательным из которых, пожалуй, является значительное сокращение задержки отслеживания событий.

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Как отмечается в журнале изменений, был переработан бэкенд ETW, чтобы уменьшить задержку событий с 1000 миллисекунд до примерно 30 миллисекунд. Это означает, что отображаемые данные, больше не будут задерживаться на одну секунду, можно считать, что данные отображаются мгновенно, в режиме реального времени.

В числе других изменений: метрика click-to-photon теперь отслеживает события, связанные только с кнопками мыши, предыдущая версия click-to-photon переименована в all-input-to-photon; улучшен отчёт о задержке ввода; разрешено собирать данные журналов из службы, увеличен охват журналов. Также исправлено несколько ошибок и багов.

PresentMon имеет открытый исходный код, который доступен на GitHub, как и скомпилированные исполняемые файлы. Следует ожидать, что разработчики сторонних инструментов для мониторинга скоро выпустят обновление с новым PresentMon.