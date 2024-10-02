Также конфликты возникают с приложениями для настройки обоев, могут не работать сканеры отпечатка пальца.

Накануне Microsoft начала развёртывание обновления Windows 11 24H2 для совместимых устройств — это крупнейшее обновление Windows 11 этого года с различными новыми возможностями и улучшениями. Проблем избежать не удалось, в список известных входят конфликты с приложениями для настройки обоев рабочего стола, BSOD в играх под защитой античитерской системы Easy Anti-Cheat, конфликты с драйверами Intel Smart Sound Technology и другие, пишет Windows Latest.

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Что касается аудиодрайверов Intel, BSOD возникают на системах с процессорами Intel Core 11-го поколения и драйверами версий 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152, проблема решается установкой более свежих драйверов. Любителям игр стоит обратить внимание на проблемы с Asphalt 8, игра зависает, а также конфликтах с античитом Easy Anti-Cheat на системах с процессорами Intel Alder Lake и платформах vPro — возникают BSOD с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT. Важно также отметить потенциальные проблемы с датчиками отпечатков пальцев, некоторые датчики могут перестать работать после установки обновления 24H2.

Это всего лишь несколько официально признанных проблем с обновлением Windows 11 24H2, не исключено, что список будет расширяться по мере распространения обновления среди пользователей.