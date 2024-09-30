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Moleculo
Моддер собрал кастомный ноутбук с настольной NVIDIA RTX 4090
Весит ноутбук 6,8 килограмм без источника питания.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Видеокарты NVIDIA для ноутбуков обычно заметно отстают от своих настольных аналогов, так, ноутбучная RTX 4090 использует графический процессор другого класса, предлагая только 59% ядер настольной версии, имеет на 8 гигабайт видеопамяти меньше и работает с ограничением энергопотребления 175 ватт, тогда как настольная версия может быть настроена на потребление до 600 ватт энергии. Не все готовы мириться с таким подходом. Китайский моддер, известный под псевдонимом 爱超频的小白, создал свой кастомный ноутбук с настольной RTX 4090 на борту — использовалась относительно компактная модель с центробежным вентилятором и мощность 450 ватт, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: 爱超频的小白, bilibili

За основу ноутбука была взята OEM-конструкция для мобильных рабочих станций, позволяющая использовать даже настольные компоненты. В качестве процессора выбрали AMD Ryzen 9 7950X3D, а материнской платы — ASUS ROG STRIX B650I в формате Mini-ITX. В числе других компонентов 32 гигабайта оперативной памяти, низкопрофильный кулер с четырьмя тепловыми трубками, твердотельный накопитель Intel Optane P5800 и акустическая система с двумя динамиками по 20 ватт.

Источник изображения: 爱超频的小白, bilibili

Аккумулятора нет, подходящий вариант для питания всей этой конфигурации мощностью под 600 ватт пришлось бы носить в отдельной сумке, так что итоговый результат вряд ли можно назвать полноценным ноутбуком, скорее это легкомобильный переносной компьютер. Блок питания внешний.

Источник изображения: 爱超频的小白, bilibili

Габариты ноутбука внушительные, но в рюкзак он по-прежнему помещается. Сам по себе ноутбук весит 6,7 килограмм, 8 килограмм с блоком питания. Согласно мини-обзору, система работает стабильно и без перегрева, в частности, графический процессор без проблем выходит на пиковую мощность в 450 ватт, нагреваясь в играх до 70 градусов по Цельсию.

#nvidia #ноутбуки
Источник: videocardz.com
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Китайский модер показал кастомный портативный ноутбук с настольной RTX 4090
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