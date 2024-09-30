В некоторых случаях можно столкнуться с заметными изменениями, тем не менее, для каких-либо выводов данных пока мало.

Владельцы настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения начинают обсуждать на тематических ресурсах изменения в результатах тестов после обновления BIOS материнских плат до новой версии с микрокодом Intel 0x12B. Этот микрокод выпустили на прошлой неделе для устранения проблемы со смещением напряжения (Vmin Shift). В своём объявлении представители Intel заявили, что влияние на производительность находится в пределах колебаний, которые обычно наблюдаются от запуска к запуску, т.е. отклонения должны быть незначительны, однако первые результаты говорят о том, что разница в некоторых тестах всё-таки может быть ощутимой.

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В Wccftech обратили внимание на сообщение пользователя форума Chiphell под псевдонимом twfox. Пользователь протестировал процессор Intel Core i9-13900K на материнской плате ASUS и отметил 6,5-процентное снижение однопоточной производительности в Cinebench R15. Вместо привычных 330…340 баллов процессор набрал 314 — это хуже показателей AMD Ryzen 7 7700X. Также владелец 13900K отметил, что в BIOS с новым микрокодом пропала возможность отключить C1E.

Источник изображения: ChipHell, twfox

В Wccftech провели собственное тестирование Core i9-14900K на материнской плате ASUS ROG Z790 HERO, в многопотоке Cinebench R23 результат ухудшился примерно на 2%. Обычно процессор набирал 38000 баллов и более, теперь же около 37200 баллов — с таким результатом 14900K уступает AMD Ryzen 9 7950X. В CPU-Z результаты с новым BIOS немного ухудшились, в многопотоке 14900K потерял примерно 1,3%.

Источник изображения: Wccftech

Результаты пока неоднозначные, чтобы сделать какие-либо выводы, потребуется более подробное тестирование с разнообразным программным обеспечением и играми, пока лишь можно отметить, что некоторые пользователи в некоторых тестовых сценариях могут столкнуться с заметной разницей в производительности. Многое зависит от первоначальных настроек.