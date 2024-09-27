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Moleculo
В Сети появились жалобы владельцев плат AMD X670E на снижение скорости Gen5 SSD и различные ошибки
Один из производителей SSD заявил, что проблема кроется в материнских платах.

Авторы ресурса Wccftech обратили внимание на жалобы владельцев материнских плат AMD X670E, связанные со снижением скорости твердотельных накопителей PCIe Gen 5, установленных в основной слот M.2, и другими ошибками. Неизвестно, когда проблемы проявились, вначале SSD работали безупречно, но в какой-то момент пользователи стали сталкиваться с зависаниями, сбоями, невозможностью загрузки Windows. Выяснилось, что одновременно со всем этим SSD переключается в режим работы PCIe x1, хотя в бенчмарках скорости могут соответствовать спецификациям. Проблемы наблюдаются на разных моделях материнских плат разных производителей.

Один из затронутых пользователей, использующий материнскую плату ASUS X670E с твердотельным накопителем Crucial T705, получил ответ от службы поддержки Crucial, в котором говорится, что сотрудникам компании удалось воспроизвести проблему на собственных системах и связана она с материнской платой, а не с накопителем. Временным решением может быть переключение разъёма M.2 в режим PCIe Gen 4 или установка накопителя в Gen 4 разъём. Предполагается, что решить проблему можно посредством внесения исправлений в BIOS и некоторым владельцам материнских плат MSI уже помогла установка свежих прошивок, но не всем.

Если платформа не обеспечивает достойную поддержку технологии, которая является одной из её главных особенностей, то это попадает под определение плохого маркетинга, — пишет Wccftech. На данный момент непонятно, насколько проблема обширна, как уже отмечалось выше, с ней столкнулись не единичные пользователи и проявляется она на материнских платах AMD X670E разных производителей.

#amd #ssd #твердотельные накопители
Источник: wccftech.com
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