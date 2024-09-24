Указывающие на это изменения нашли в тестовых сборках.

Специалисты Windows Latest обнаружили несколько новых флагов функций в последних сборках веб-браузера Microsoft Edge на тестовом канале Canary. Названия этих идентификаторов: msPdfLanguageDetection и msFullPdfTranslate. Задействовать новые возможности не удалось, однако авторы ресурса порассуждали, что может скрываться за этими идентификаторами.

По мнению Windows Latest, с помощью msPdfLanguageDetection разработчики могут устранить слабые места в механизмах перевода PDF-файлов. На момент написания перевод в стабильных версиях браузера отлично работает для английского языка, а вот с другими есть проблемы. Проблема может быт связана с определением исходного языка, в этом направлении что-то и будут улучшать, намекает название нового идентификатора.

Что касается msFullPdfTranslate, в Windows Latest полагают, что этот флаг связан с увеличением количества символов, которые можно переводить за раз. В настоящее время за один раз можно перевести не более 3000 символов, а судя по названию, разработчики хотят реализовать полностраничный перевод, избавив пользователей от необходимости многократной вставки абзацев в переводчик.

Также ресурс напомнил о планах Microsoft удалить исходные механизмы работы с PDF файлами в Edge в пользу решения от Adobe, которое уже применяется.