Бренд выпускает свои первые Gen 5 накопители.

Бренд KLEVV представил свои первые твердотельные накопители с поддержкой PCIe Gen 5, линейка GENUINE G560 будет включать модели объёмом 1, 2 и 4 терабайта, сообщает TechPowerUp. Максимальная скорость в линейке достигает значений 14 и 12 гигабайт в секунду на последовательных операциях чтения и записи соответственно.

Источник изображения: KLEVV

На сайте производителя говорится о применении 3D TLC флэш-памяти с количеством слоёв «23x», контроллера Phison E26, DRAM и SLC-кэширования. Ресурс достигает 3000 TBW для модели объёмом 4 терабайта. GENUINE G560 поставляется с привлекательным алюминиевым радиатором и поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая позволяет оптимизировать скорость загрузки в играх.

Источник изображения: KLEVV

Помимо нового флагманского накопителя бренд представил линейку накопителей CRAS C715 с поддержкой PCIe Gen 3. В линейке будут доступны модели объёмом 256 и 512 гигабайт, а также 1 терабайт. На момент написания страница продукта указывает на применение 3D TLC флэш-памяти и ресурсе 150 TBW на 256 гигабайт. Накопители имеют односторонний форм-фактор, просты для установки. Говорится о применении технологии SLC-кэширования, скоростях на последовательных операциях чтения и записи до 3,2 и 2,0 гигабайт в секунду соответственно. В числе других преимуществ упоминается поддержка LDPC ECC, продвинутый алгоритм контроля температуры.