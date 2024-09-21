Производительная игровая видеокарта в небольших габаритах.

В Tom's Hardware получили от компании One-Netbook дополнительные подробности о новом внешнем графическом ускорителе OneXGPU2, который, как ожидается, станет первым подобным решением, построенным на базе мобильной видеокарты Radeon RX 7800M, возможно, и вовсе первым устройством на рынке с этой видеокартой.

Источник изображения: One-Netbook, Tom's Hardware

На бумаге OneXGPU2 гораздо производительнее своего предшественника, первая версия оснащалась мобильной RX 7600M XT — её графический процессор имеет гораздо меньше вычислительных блоков, также видеокарта обладает более медленной подсистемой памяти и меньшим объёмом памяти.

Сравнение характеристик: OneXGPU2 и OneXGPU. Источник изображения: One-Netbook, Tom's Hardware

Графический процессор RX 7800M содержит 60 вычислительных блоков Compute Units (CU), видеокарта оснащается 12 гигабайтами памяти GDDR6 со 192-битной шиной, настроена на работу при мощности до 180 ватт. В свою очередь, RX 7600M XT оснащается графическим процессором с блоками CU в количестве 32 единиц, 8 гигабайтами памяти со 128-битной шиной и настроена на работу при мощности до 120 ватт. Ожидается, что OneXGPU2 по производительности в играх будет находиться между мобильными NVIDIA RTX 4070 и RTX 4080.

С ростом производительности OneXGPU2 стал крупнее и тяжелее, габариты новинки в миллиметрах 229,5×175×43, а вес 1610 грамм. Первая версия OneXGPU имела размеры 196×120×32 миллиметра и весила 869 грамм. Оба устройства должны оснащаться блоком питания мощностью 330 ватт. Что касается дизайна, общие черты совпадают: устройство выполнено в строгом стиле, имеет прямоугольную форму с закруглёнными гранями, на торцах предусмотрены полосы с RGB подсветкой.

Источник изображения: One-Netbook, Tom's Hardware

Возможности подключения новинки: USB4, OCuLink для подключения видеокарты, а также 2 порта USB 3.2 Gen2 Type-A, один HDMI и два DP, Ethernet. Также присутствует возможность установки твердотельного накопителя M.2 с поддержкой PCIe Gen3 и форматом 2280.

Когда OneXGPU2 появится в розничной продаже, неизвестно. One-Netbook запускает краудфандинговую кампанию 26 сентября, в рамках которой устройство будет стоить до 899 долларов США.