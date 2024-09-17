В конкурсе якобы участвовала и Intel, но компании не удалось договориться.

По информации осведомлённых источников издания Reuters, AMD в 2022 году выиграла тендер на разработку чипа будущей игровой консоли PlayStation 6 от Sony. Утверждается, что в конкурсе также участвовали Intel и Broadcom. Что касается Intel, компании не удалось договориться, одной из возможных причин, но не основной, могли стать сложности с обеспечением обратной совместимости, основной же причиной источники издания называют финансовые вопросы, касающиеся размеров отчислений в пользу Intel. Intel не подтвердила и не прокомментировала участие в конкурсе на разработку чипа Sony PlayStation 6, однако высказала категорическое несогласие с трактовкой Reuters.

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На фоне этой новости в VideoCardz вспомнили утечку, предположительно, слайдов из презентации Microsoft Xbox в рамках расследования Федеральной торговой комиссии США (FTC) сделки по приобретению Activision Blizzard. Согласно этим слайдам, в Microsoft тоже рассматривают оборудование AMD для консоли следующего поколения, которая потенциально может выйти в промежутке между 2026 и 2028 годами. Тем не менее, рассматривались и другие варианты, включая ARM-процессор.

На прошлой неделе Sony представила игровую консоль PlayStaion 5 Pro, ожидаемо она использует улучшенный чип от AMD с гораздо более производительной графикой, а также получила встроенный нейронный блок для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). AMD добилась большого прогресса в этой области: сопроцессор XDNA второго поколения обеспечивает теоретическую производительность до 55 триллионов операций в секунду (TOPS). Хотя он не такой производительный, как дискретные графические процессоры, его должно быть достаточно для запуска некоторых языковых моделей, которые уже в ближайшем будущем могут появиться в играх для «оживления» игровых персонажей, пишет VideoCardz.

Например, NVIDIA недавно напомнила о своём наборе технологий и сервисов ACE, объявив, что Mecha BREAK станет первой игрой, использующей технологии ACE для создания цифровых аватаров (Digital Humans), причём ИИ-модели будут запускаться не только в облаке, но и локально на устройстве пользователя, для чего наверняка понадобится актуальное оборудование, способное эффективно работать с ИИ. Релиз игры запланирован на следующий год. Также стоит отметить недавнее заявление одного из руководителей AMD о том, что технология FSR4 будет полностью основана на ИИ.