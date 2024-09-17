Значительно быстрее AMD Radeon 710M.

В Geekbench появились результаты тестирования интегрированной графики процессора Intel Core Ultra 9 285K: 19551 балл в Vulkan тестировании и 19993 балла в OpenCL тестировании. Встроенное графическое решение семейства Alchemist с четырьмя ядрами Xe показала себя на уровне дискретной видеокарты GTX 1050 Ti от NVIDIA, пишет Wccftech. При этом интегрированная графика работала на частоте около 1850 мегагерц, а система оснащалась оперативной памятью DDR5-5600.

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Интегрированная графика показала себя довольно неплохо для своего класса — это начальное решение, в первую очередь ориентированное на выполнение базовых задач. К примеру, AMD Radeon 710M того-же класса в настольных процессорах AMD сильно уступила, решение Intel быстрее в 2,5 раза и более, в Vulkan тесте даже приближается к AMD Radeon 760M, но отстаёт от неё примерно на треть в тесте OpenCL.

Сравнительные результаты в Vulkan-тесте Geekbench. Источник изображения: Wccftech

С учётом того, что процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения для настольных ПК ещё официально не представлены, можно рассчитывать на некоторые улучшения результатов за счёт обновления прошивок и драйверов. Возможно, интегрированной графики будущих настольных процессоров даже хватит на нетребовательные игры.

Стоит напомнить, что в настольном семействе Arrow Lake ожидают интегрированную графику Alchemist начального уровня, более производительные решения с большим количеством вычислительных блоков и некоторыми доработками будут использоваться в ноутбучных Arrow Lake, новая графика Battlemage пока что является эксклюзивом мобильных процессоров Lunar Lake.