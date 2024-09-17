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Moleculo
Новые BIOS AGESA 1.2.0.2 для плат AMD AM5 снижают задержку между ядрами разных CCD процессоров Zen5
Что положительно отразилось на результатах различных бенчмарков.

Похоже, новые BIOS AGESA 1.2.0.2 для материнских плат AMD AM5 решают проблему с повышенной задержкой между ядрами в отдельных кристаллах (Core Complex Die, CCD) на процессорах AMD Ryzen 9000, сообщает Wccftech со ссылкой на обсуждения, ведущиеся на нескольких тематических форумах.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Владельцы указанных процессоров и материнских плат ASUS, установившие бета-версии BIOS, выпущенные на прошлой неделе, сообщают о значительных улучшениях. В некоторых случаях задержка между CCD снизилась на величину до 58%, что положительно отразилось на результатах различных бенчмарков, включая Cinebench R23 и 3DMark.

О своём опыте рассказал участник форума AnandTech под псевдонимом Det0x, являющийся владельцем системы с процессором AMD Ryzen 9 9950X и материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Gene. На предыдущей версии BIOS AGESA 1.2.0.1a задержки между CCD достигали 180 наносекунд, с новой бета-версией BIOS AGESA 1.2.0.2 они снизились до 75 наносекунд, при этом межъядерная задержка в пределах одного CCD не изменилась и составляет 18…20 наносекунд. Это не единственный положительный результат, есть и другие.

Ожидается, что производители материнских плат выпустят финальные версии BIOS AGESA 1.2.0.2 в конце этого месяца. Кроме описанных выше улучшений, в этих BIOS должен появиться режим для повышения базового TDP выпущенных на данный момент 65-ваттных процессоров Ryzen 9000 до 105 Вт— эти процессоры Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X. В общем и целом, будущее обновление должно за счёт тех или иных изменений положительно повлиять на производительность всех представленных процессоров Ryzen 9000, в случае с оптимизацией задержек участие пользователя не потребуется, а вот в случае с режимом 105 Вт придётся нажать пару кнопок, если, конечно, пользователю это необходимо.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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