Руководитель NVIDIA рассказал о преимуществах ИИ в компьютерной графике.

На недавней конференции Goldman Sachs Communacopia and Technology генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) спросили, какие варианты использования искусственного интеллекта вызывают у него наибольший интерес. «В нашей компании мы используем его для компьютерной графики», — ответил Дженсен. «Мы больше не можем заниматься компьютерной графикой без искусственного интеллекта».

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Как отмечают в TweakTown, NVIDIA DLSS или Deep Learning Super Sampling — это неотъемлемая технология современных компьютерных игр для владельцев игровых видеокарт GeForce RTX — апскейлер на базе искусственного интеллекта, который повышает производительность, генерируя новые пиксели для повышения разрешения изображения и частоты кадров.

Дженсен объяснил, что использование искусственного интеллекта для генерации новых пикселей является быстрым и энергоэффективным процессом: «…Мы вычисляем один пиксель и создаём 32 других. Я хочу сказать, это невероятно…», «…И вот мы галлюцинируем, если хотите, остальные 32, и это выглядит стабильно во времени, фотореалистично, качество изображения невероятное, производительность невероятная, количество энергии, которую мы экономим — вычисление одного пикселя требует много энергии. Это же всё вычисления…», «…когда вы используете эту модель (прим. ИИ), вы экономите огромное количество энергии, вы экономите огромное количество времени — времени обработки…».

Все эти преимущества актуальны не только для компьютерных игр, искусственный интеллект для компьютерной графики находит применение в индустрии автономных транспортных средств, робототехники, цифровой биологии и многих других.

В TweakTown ожидают, что с появлением следующего поколения игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX семейства Blackwell станет понятен дальнейший вектор развития технологии DLSS. К выходу GeForce RTX 40 компания представила генерацию уже не отдельных пикселей, а целых кадров, возможно, следующее версия DLSS будет глубже интегрироваться в игры и с помощью ИИ повышать детализацию как текстур, так и моделей — на такой вариант развития намекал лично руководитель NVIDIA.