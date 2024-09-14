Процессорам приписывают поддержку AVX512 полной ширины.

Поддержка высокопроизводительных APU AMD Strix Halo была добавлена в программный стек AMD ROCm, сообщает Wccftech со ссылкой на блогера @hjc4869 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Также блогер заявил, что видел результат одного из APU семейства в бенчмарке Geekbench и он оказался впечатляющим, предположительно, решения имеют «полную ширину AVX512 и вдвое большую пропускную способность на CCX», а поддержка интегрированной графики GFX1151 «была добавлена в структуру компилятора LLVM с полным описанием VGPR размером 192 КБ».

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Ожидается, что APU AMD Strix Halo станут основой мобильных рабочих станций, а также, возможно, продвинутых портативных игровых устройств и ноутбуков. Интегрированной графике APU приписывают производительность дискретных видеокарт, в частности, ходят слухи о наличии до 40 вычислительных блоков Compute Units (CU), 256-битном контроллере памяти LPDDR5X-8000 и увеличенном кэше. Официально Strix Halo ещё не были представлены, как они будут позиционироваться по задумке AMD, неизвестно. Считается, что их могут представить на выставке CES 2025 в начале следующего года.