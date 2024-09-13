Плата и видеокарта устанавливаются «спина к спине».

MaxSun выпускает Mini-ITX материнскую плату MS-Terminator B760BKB D5 с полноценным слотом PCIe 5.0 x16 на обратной стороне, сообщает VideoCardz. При этом слот ещё и повёрнут на 90 градусов — материнская плата и видеокарта при установке располагаются «спина к спине» — отсюда и название BKB, сокращённо от Back to Back. Такая конструкция позволяет собирать компактные системы с дискретными видеокартами без применения PCIe-райзеров, если корпус позволяет.

Источник изображения: MaxSun

Плата поддерживает процессоры Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений с возможностью настройки мощности на уровне PL1 до 200 ватт и до 253 ватт на уровне PL2. Поддерживается до 96 гигабайт оперативной памяти DDR5 со скоростью до 8000 мегатранзакций в секунду при использовании профилей XMP.

Источник изображения: MaxSun

Кроме слота PCIe 5.0 x16 на обратной стороне платы располагается вторичный слот M.2 PCIe 4.0 x4 для твердотельных накопителей формата 2280. Первичный M.2 расположен на фронтальной стороне платы, также здесь есть слот PCIe 3.0 x4, который можно использовать для установки дополнительных плат расширения. Помимо пары M.2 плата оснащается четырьмя разъёмами для подключения SATA III накопителей.

Источник изображения: MaxSun

Среди прочего в оснащение MaxSun MS-Terminator B760BKB D5 входит проводной 2,5-гигабитный сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер с поддержкой Wi-Fi 6E, встроенное аудио Realtek ALC897, на задней панели есть порт USB-C со скоростью передачи 20 гигабит в секунду (Гбит/с), по четыре USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. В Китае плату оценивают в 899 юаней.