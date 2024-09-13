Пиковая частота флагмана достигает 5,7 ГГц.

В Benchlife назвали основные характеристики пяти настольных процессоров Intel Core Ultra серии 2 (или 200) для платформы LGA 1851. Официально они не подтверждены, как и даты презентации, начала продаж, но считается, что перечисленные модели за рубежом поступят в продажу к концу октября.

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Начиная с флагмана, ресурс утверждает, что 24-ядерный (8P+16E) Intel Core Ultra 9 285K сможет повышать частоту P-ядер до 5,6 гигагерц (ГГц) за счёт работы технологии Turbo Boost Max Technology 3.0 (TMBT 3.0), а за счёт Thermal Velocity Boost (TVB) частота будет повышаться до 5,7 ГГц. При этом базовая частота P-ядер 3,7 ГГц, а E-ядер — 3,2 ГГц. Эффективные ядра смогут повышать частоту до 4,6 ГГц. Процессор получит 40 мегабайт (МБ) кэш-памяти 2-го уровня и 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Лимиты энергопотребления: PL1 125 ватт (Вт), PL2 — 250 Вт.

Источник изображения: Benchlife

Похоже, Intel не будет выпускать в стартовой линейке вариант Core Ultra 9 285KF без интегрированной графики, он пока не засветился ни в одной из утечек.

Процессоры Intel Core Ultra 7 265K и KF предложат 20-ядерную конфигурацию (8P+12E) и будут повышать частоту P-ядер до 5,4…5,5 ГГц при базовом значении 3,9 ГГц. Максимальная частота E-ядер составит 4,6 ГГц — ресурс указывает одинаковое значение для всех перечисленных процессоров. Процессоры получат 36 МБ кэш-памяти 2-го уровня и 30 МБ 3-го уровня. Основные лимиты энергопотребления как у флагмана.

Процессоры Intel Core Ultra 5 245K и KF предложат 14-ядерную конфигурацию (6P+8E) и будут повышать частоту P-ядер до 5,2 ГГц при базовом значении 4,2 ГГц. Кэш-памяти 2- и 3-го уровня 26 и 24 МБ соответственно. Лимиты энергопотребления 125 и 159 Вт на уровнях PL1 и PL2.

Также ранее сообщалось, что по умолчанию все материнские платы новой серии будут поставляться с включённым профилем питания Intel Default Settings.