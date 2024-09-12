Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В AMD Ryzen Master прекращена поддержка процессоров Ryzen и Ryzen Threadripper 1- и 2-го поколений
Начиная с версии приложения 2.14.0.3205.

AMD официально прекращает поддержку процессоров AMD Ryzen и Ryzen Threadripper первого и второго поколения в программном обеспечении Ryzen Master 2.14.0.3205 версии и последующих, сообщает VideoCardz. Владельцам рассматриваемых процессоров, если они хотят продолжать использовать возможности программы, придётся оставаться на старой версии.

Источник изображения: Devin Spell, Unsplash

Процессоры AMD Ryzen и Ryzen Threadripper серий 1000 и 2000 построены на базе архитектур Zen и Zen+ 1-го поколения, они были представлены в 2017-2018 годах. Специалисты напоминают, что в первом поколении Ryzen Threadripper самый производительный процессор предлагал 16 ядер и стоил около 1000 долларов США — это была проба пера в сегменте HEDT. В следующем поколении компания представила уже 32-ядерный Ryzen Threadripper 2990X с ценой около 1800 долларов США. Сейчас HEDT процессоры AMD предлагают до 96 ядер и стоят до 10000 долларов.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
8
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
12
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
10
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
3
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
4
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Samsung Galaxy A55 5G получит сентябрьское обновление Android 2024
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
18
Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор G24i с частотой 180 Гц и AMD FreeSync
1

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
46
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
19
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
29
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
3

Сейчас обсуждают

Alex_023
15:08
А до проксимы Центавра по прежнему ещё путь даже не почат. Вояджер только на 22 световых часа отлетел из 4 световых лет.
Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
VAKT
15:02
при чём тут Россия ? Интел 13-го и 14-го поколений везде проблемные, все i5, i7 и i9. Было же ясно сказано: с момента включения эти процессоры начинают необратимо деградировать, снижение лимитов мощно...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Cowboy Huggies
15:00
Глядя на тесты пахнет пиздежом. Если бы не было разницы, зачем тогда они в свои самые дорогие видеокарты ставят тогда GDDR6X?
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
Артём Николаев
14:58
О, дипкул акбар!
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
VAKT
14:57
так я про матепад 11 про модель 2023 года - он каждый год обновляется - https://www.gsmarena.com/huawei_matepad_pro_11_(2024)-12713.php и этот и прошлогодний - отличия минимальные
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Валерий Соболев
14:56
С одной стороны обидно, с другой стороны сам под ubuntu, так что виндовые софтины меня давно не касаются, в третьих, уже можно снимать шляпу, что 1-2 поколение перестают активно поддерживаться, когда...
AMD прекращает поддержку процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений в Ryzen Master
Зю
14:56
Только вот с CMF мне соседка не даст.
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
Alex Palex
14:53
как будто строительство не видно со спутников.
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Михаил Шашков
14:51
К югу от Сатурна это Индийская метрика или ОП не в себе?
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
Oleg Tereshkin
14:46
Эх ,опять Интел виноват что АМД обосрались 🤣
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем