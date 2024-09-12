Начиная с версии приложения 2.14.0.3205.

AMD официально прекращает поддержку процессоров AMD Ryzen и Ryzen Threadripper первого и второго поколения в программном обеспечении Ryzen Master 2.14.0.3205 версии и последующих, сообщает VideoCardz. Владельцам рассматриваемых процессоров, если они хотят продолжать использовать возможности программы, придётся оставаться на старой версии.

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Процессоры AMD Ryzen и Ryzen Threadripper серий 1000 и 2000 построены на базе архитектур Zen и Zen+ 1-го поколения, они были представлены в 2017-2018 годах. Специалисты напоминают, что в первом поколении Ryzen Threadripper самый производительный процессор предлагал 16 ядер и стоил около 1000 долларов США — это была проба пера в сегменте HEDT. В следующем поколении компания представила уже 32-ядерный Ryzen Threadripper 2990X с ценой около 1800 долларов США. Сейчас HEDT процессоры AMD предлагают до 96 ядер и стоят до 10000 долларов.