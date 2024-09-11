Также поддерживается EA SPORTS FC 25.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 561.09 с поддержкой FINAL FANTASY XVI, Frostpunk 2, God of War Ragnarök и EA SPORTS FC 25, а также тремя новыми профилями с оптимальными настройками для Black Myth: Wukong, F1 Manager 2024 и Star Wars Outlaws.

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Следующая неделя принесёт много новых игр: релиз FINAL FANTASY XVI запланирован на 17 сентября, а 19 сентября выходит God of War Ragnarök — обе игры поддерживают технологии DLSS 3 и Reflex, кроме этого «Последняя фантазия» поддерживает сглаживание DLAA. Далее, 20 сентября состоится релиз Frostpunk 2, разработчики из 11 bit studios уже подтвердили поддержку DLSS на релизе. Также 20 сентября EA SPORTS FC 25 станет доступна покупателям, предзаказавшим «ультимативное» издание, полноценный релиз запланирован на 27 сентября.

В драйвере исправлена ошибка, из-за которой в оверлее мог перестать обновляться показатель нагрузки на графический процессор; проблема в приложении NVIDIA App, когда при доступе к оверлею пропадали игровые фильтры; устранены причины снижения производительности в некоторых рабочих сценариях Chaos V-Ray.