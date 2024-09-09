Две на базе Navi 48 и две на базе Navi 44.

AMD готовит как минимум четыре настольные видеокарты в будущей игровой линейке Radeon RX 8000, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс Benchlife, авторы которого назвали кодовые обозначения тестируемых на сегодняшний день графических процессоров на базе архитектуры RDNA 4:

Navi 48 R24D-E8 R24D-E6

Navi 44 R25D-P8 R25D-P4



Как видно, подготовлено два графических процессора и каждый существует в двух вариантах. Если верить Benchlife, четыре видеокарты на основе перечисленных GPU будут представлены на выставке CES 2025 в начале следующего года.

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По слухам, все будущие игровые видеокарты AMD Radeon RX 8000 будут оснащаться GDDR6 видеопамятью со скоростью до 20 гигабит в секунду (Гбит/с). Старшая видеокарта серии получит 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти с 256-битной шиной и самыми быстрыми чипами, другой вариант классом ниже — 12 ГБ памяти со 192-битной шиной и чипами 19 Гбит/с. Инсайдеры говорили об ещё одной конфигурации с 16 ГБ видеопамяти и чипами 18 Гбит/с — это уже третья видеокарта на базе Navi 48, но в Benchlife пока говорят о двух моделях на каждый GPU. Что касается Navi 44, этому GPU приписывали 128-битную шину памяти, точное количество вычислительных блоков неизвестно. Если верить недавнему отчёту Geekbench, одна из видеокарт Navi 48 получит 56 вычислительных блоков Compute Units (CU).

Накануне ресурс Tom’s hardware опубликовал интервью со старшим вице-президентом AMD и генеральным менеджером бизнес-группы вычислений и графики. Джек Хюинь (Jack Huynh) рассказал, что в сегменте потребительской графики стратегия компании меняется: гонка во флагманском сегменте компанию не интересует, основная цель — увеличение доли рынка и выпуск «лучших продуктов по подходящей цене». Компании нужно больше внимания со стороны разработчиков и заполучить его можно только, если компания будет занимать значимую долю рынка.