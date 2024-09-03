По слухам, конструкцию серверных чипов дорабатывали для решения некоторых проблем.

По слухам, необходимость внесения изменений в конструкцию серверных чипов NVIDIA Blackwell могла повлиять на сроки запуска потребительской серии видеокарт GeForce RTX 50, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский MyDrivers.

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Согласно источнику, NVIDIA потребовалось внести изменения в серверные чипы Blackwell из-за проблем с неравномерным тепловым расширением. Как объясняют в Wccftech, хотя серверные и потребительские чипы Blackwell сильно отличаться друг от друга, фундаментально на архитектурном уровне они похожи, а значит есть вероятность того, что изменения в серверных чипах могли в какой-то степени повлиять на потребительские.

Так или иначе, официально новые игровые видеокарты NVIDIA не анонсированы и точно неизвестно, когда это произойдёт. По мнению инсайдеров, первые модели должны были появиться в конце этого года, однако, по последней неофициальной информации, запуск серии могли сдвинуть на начало следующего года. Информация о будущих видеокартах поступает противоречивая, кто-то говорит об уменьшении энергопотребления некоторых моделей, кто-то об увеличении энергопотребления по всей серии. В числе других слухов: применение видеопамяти GDDR7; 28 гигабайт видеопамяти у флагмана; разработка видеокарты класса TITAN.