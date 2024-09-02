Официально это пока не подтверждено.

Режим, повышающий до 105 ватт базовую мощность 6- и 8-ядерных процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, появится официально в будущих BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.2, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию старшего редактора ресурса Wccftech в социальных сетях. Использование процессора за пределами стандартных спецификаций обычно аннулирует гарантию, но в случае официального внедрения 105-ваттного режима со стороны AMD, его активация не должна влиять на гарантию, считают специалисты.

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На прошлой неделе MSI представила подобную опцию для своих материнских плат с обновлением BIOS на базе прошивки AGESA 1.2.0.1, но на данный момент это инициатива MSI, а не AMD. По данным компании MSI, увеличение базового TDP повысило на 13% многопоточную производительность AMD Ryzen 7 9700X в Cinebench R23.

Ожидается, что AMD AGESA 1.2.0.2 будет готов и выпущен к концу этого месяца, однако точные сроки неизвестны. По умолчанию базовая мощность представленных на сегодняшний день 6- и 8-ядерных процессоров AMD Ryzen 9000 останется на уровне 65 ватт, однако увеличение мощности до 105 ватт (как у аналогичных процессоров прошлого поколения) должно заметно повысить их производительность.