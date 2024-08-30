В ближайшие недели обновление получат все платы AMD 600 серии.

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Компания MSI официально объявила о выпуске нового BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.1 и новой опцией для процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X — повышением базового TDP до 105 ватт в один клик. Опция называется TDP to 105W и доступна во вкладке OC настроек процессора в BIOS. Компания подтверждает, что увеличение теплопакета с 65 до 105 ватт на Ryzen 7 9700X повышает производительность процессора на 13% в многопоточном тесте Cinebench R23.

Первыми обновление получили эти материнские платы. Источник изображения: MSI

В ближайшие недели MSI планирует выпустить обновление для всех материнских плат с чипсетами AMD 600 серии, первыми обновление получат 11 различных моделей на базе чипсетов X670 и B650. Другие производители материнских плат пока не представили подобное решение.

Ещё перед началом продаж новых процессоров ходили слухи, что AMD планировала повысить теплопакет процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, чтобы они лучше смотрелись на фоне моделей предыдущей серии.