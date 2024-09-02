Премиальный дизайн, мощная подсистема питания, два проводных сетевых адаптера и Wi-Fi 7, возможность подключения быстрой зарядки с корпуса и другие интересные особенности.

Компания Colorful представила новую линейку материнских плат под названием Vulcan, сообщает Wccftech. Под данным брэндом Colorful, в частности, выпускает видеокарты премиального класса. Новые материнские платы Vulcan тоже нацелены на премиум-сегмент. Две первые модели, iGame Z790D5 VULCAN W и X V20, основаны на чипсете Intel Z790, имеют формат E-ATX, стильный дизайн с металлическим бэкплейтом и кожухом, закрывающим большую часть печатной платы спереди, мощную подсистему питания и другие особенности, характерные платам высокого класса.

Источник изображения: Colorful

С технической стороны две представленные материнские платы одинаковы, отличается только цвет, iGame Z790D5 VULCAN W V20 — это плата, выполненная преимущественно в белом цвете. В свою очередь, iGame Z790D5 VULCAN X V20 выполнена преимущественно в чёрном цвете. Платы оснащаются подсистемой питания процессора со схемой 19+1+1, сборками DrMOS на 105 ампер и двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Присутствует четыре разъёма для установки до 192 гигабайт (4×48) оперативной памяти DDR5 со скоростью до 7800 мегатранзакций в секунду, а также четыре разъёма для M.2 накопителей: один поддерживает PCIe Gen 5 x4, другие PCIe Gen 4 x4. Присутствует шесть SATA III.

Источник изображения: Colorful

Основной слот для установки видеокарты поддерживает PCIe Gen 5 x16 и имеет усиленную конструкцию. В спецификациях на момент написания перечислены также слоты PCIe Gen 4 x4 — один полноразмерный, другой укороченный — на изображениях их не видно, вероятно, они скрыты под кожухом. Распределение линий по слотам PCIe и M.2, а также работоспособность слотов SATA III в зависимости от конфигураций оборудования рассмотрены в спецификациях плат на сайте производителя.

Материнские платы оснащаются аудиокодеком Realtek ALC1220, 2,5-гигабитным и 5-гигабитным проводными сетевыми адаптерами RTL8125BG и RTL8126-CG соответственно, беспроводным сетевым адаптером BE200 с поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Источник изображения: Colorful

Среди прочего на задней панели присутствуют два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, четыре USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB4 с поддержкой вывода изображения. С передней панели корпуса поддерживается подключение до четырёх USB 2.0, до четырёх USB 3.2 Gen 1 Type-A и одного USB 3.2 Gen 2x2 Type-C мощностью до 60 ватт для быстрой зарядки по технологии Power Delivery 3.0 (PD 3.0).