Подделка является пустышкой, нет ни одного кристалла.

На вторичном рынке замечены подделки процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D довольно высокого уровня, одна из таких подделок была подробно рассмотрена YouTube блогером Der8auer в недавно опубликованном видео, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Процессор был приобретён одним из подписчиков блогера на вторичном рынке в Румынии, подозрений у покупателя не возникло: форма тепло-распределительной крышки и расположение конденсаторов были идентичны таковым у оригинальных процессоров, идентификаторы на крышке и коробке совпадали.

Хотя уровень подделки оценивается специалистами как достаточно высокий, понять, что процессор не настоящий, можно было уже по фотографиям — Der8auer перечислил основные признаки рассматриваемой подделки, а заодно вскрыл процессор, который не подавал никаких признаков жизни.

Слева настоящий AMD Ryzen 7 7800X3D без тепло-распределительной крышки, справа подделка — цвет платы отличается, защитного покрытия на конденсаторах нет.

Источник изображения: Der8auer, YouTube

Признаками, по которым подделку уже можно было распознать на фотографиях, являются: отсутствие защитного полупрозрачного изолирующего покрытия на конденсаторах; цвет печатной платы; шрифты на крышке. При сравнении нужно проявлять внимательность и сравнивать только конкретные модели. Выполняя сравнение с другими процессорами AMD AM5, некоторых отличий можно и не заметить. Так, защитное покрытие на конденсаторах отсутствовало на стандартных процессорах AMD Ryzen 7000, а вот на моделях с 3D V-Cache оно используется. Печатная плата процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D имеет другой цвет, тёмно-зеленоватый, в то время как печатная плата подделки имеет светло-синий оттенок, как у процессоров AMD Ryzen 9000. Так что, если сравнивать подделку с новыми процессорами AMD AM5, то и разница в цвете печатной платы будет вовсе не очевидна. С шрифтом проще, он в целом отличается от оригинального.

Так подделка выглядит под крышкой. Пустышка: нет ни одного кристалла. Герметик склеивает плату с крышкой, в которой вместо кристаллов предусмотрены выступы «заглушки».

Источник изображения: Der8auer, YouTube

При детальном рассмотрении подделку также можно распознать по нестандартной толщине печатной платы, 0,964 против 1,308 миллиметра у оригинальной модели; невысокому качеству обработки тепло-распределительной крышки. Финалом стало вскрытие подделки, которое показало, что это пустышка — нет ни кристалла с ядрами, ни кристалла с блоком ввода-вывода, просто пустая плата с конденсаторами.

Как отмечают специалисты, AMD Ryzen 7 7800X3D популярен (впрочем, как и другие 3D V-Cache процессоры) и пользуется большим спросом не только в розничной продаже, но и на вторичном рынке. По этой причине популярен он и у мошенников. Мошенничество с поддельными процессорами существует уже давно, в Сети регулярно всплывают истории обманутых покупателей. Некоторые подделки распознать очень просто, другие сложнее. Специалисты рекомендуют проявлять внимательность, покупать товары только у проверенных продавцов с хорошей репутацией, в погоне за копеечной экономией не пренебрегать дополнительными возможностями и инструментами торговых площадок для защиты покупателя.



