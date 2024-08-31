В базе данных отгрузочных манифестов nbd.ltd нашли упоминание графического процессора AMD Navi 44 XL, сообщает VideoCardz. Считается, что это урезанный вариант младшего GPU на базе архитектуры RDNA 4.
Обычно AMD использует суффиксы XTX, XT и XL при обозначении своих графических процессоров, пишет ресурс. Как правило, метку XTX получают полнофункциональные графические процессоры с наибольшей производительностью, далее по иерархии следует XT, который может быть немного урезан, а самый урезанный вариант — XL. Есть и другие обозначение, которые постепенно вводятся в использование при необходимости.
В VideoCardz перечисляют четыре потенциальных графических процессора будущей линейки: Navi 48 XTX, Navi 48 XT, Navi 44 XT и Navi 44 XL. Старшему XTX приписывают 4096 потоковых процессоров (вероятно, 64 вычислительных блока Compute Unit), варианту XT 3584 потоковых процессора (56 CU) — эти GPU должны устанавливать на видеокарты с 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Характеристики Navi 44 пока неизвестны, ожидается, что они будут использоваться в видеокартах с 12 и 8 гигабайтами видеопамяти.
Ранее сообщалось, что видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как RDNA 1 — якобы AMD не планирует флагманских моделей, упор будет сделан на начальный и средний сегмент, снижение стоимости. Архитектуре приписывают значительные улучшения для трассировки лучей.