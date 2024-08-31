Возможно, он станет основой видеокарт с 8 гигабайтами видеопамяти.

В базе данных отгрузочных манифестов nbd.ltd нашли упоминание графического процессора AMD Navi 44 XL, сообщает VideoCardz. Считается, что это урезанный вариант младшего GPU на базе архитектуры RDNA 4.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Обычно AMD использует суффиксы XTX, XT и XL при обозначении своих графических процессоров, пишет ресурс. Как правило, метку XTX получают полнофункциональные графические процессоры с наибольшей производительностью, далее по иерархии следует XT, который может быть немного урезан, а самый урезанный вариант — XL. Есть и другие обозначение, которые постепенно вводятся в использование при необходимости.

В VideoCardz перечисляют четыре потенциальных графических процессора будущей линейки: Navi 48 XTX, Navi 48 XT, Navi 44 XT и Navi 44 XL. Старшему XTX приписывают 4096 потоковых процессоров (вероятно, 64 вычислительных блока Compute Unit), варианту XT 3584 потоковых процессора (56 CU) — эти GPU должны устанавливать на видеокарты с 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Характеристики Navi 44 пока неизвестны, ожидается, что они будут использоваться в видеокартах с 12 и 8 гигабайтами видеопамяти.

Источник изображения: VideoCardz

Ранее сообщалось, что видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как RDNA 1 — якобы AMD не планирует флагманских моделей, упор будет сделан на начальный и средний сегмент, снижение стоимости. Архитектуре приписывают значительные улучшения для трассировки лучей.