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Moleculo
В Hardware Unboxed сравнили AMD Ryzen 7 7700X и 9700X на Windows 11 23H2 и 24H2: прирост есть
Во многих играх больше 10%, в некоторых больше 20%.

Специалисты YouTube канала Hardware Unboxed в новом видео опубликовали результаты тестирования процессоров AMD Ryzen 7 9700X и 7700X в Windows 11 23H2 и 24H2 (сборка 26100), чтобы проверить заявления AMD о приросте производительности в новой версии операционной системы за счёт наличия оптимизаций кода прогнозирования ветвлений.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Прирост производительности есть и иногда он очень существенный. Средний прирост производительности за счёт перехода на Windows 11 24H2 для AMD Ryzen 7 7700X составил 10% по результатам тестирования 43 игр, для 9700X — 11%. Если рассматривать средние результаты, процессор из новой серии не смог существенно усилить свою позицию относительно предшественника: однопроцентное преимущество в Windows 11 23H2 сменилось на двухпроцентное в 24H2.

Источник изображений: Hardware Unboxed, YouTube

   
В не менее чем 17 играх прирост производительности за счёт перехода на Windows 11 24H2 превысил 10%, в 6 из них результаты улучшились на 20% и более. В Gears 5 прирост производительности был аномальным и превысил 30%: в новой операционной системе средняя частота кадров в игре выросла на 33% в случае с системой на базе AMD Ryzen 7 7700X; на 35% в случае с системой на базе 9700X. Причина здесь не только в оптимизациях AMD, но и в обновлении операционной системы в целом, поскольку на системе с процессором Intel Core i5-14600K игра также стала работать значительно лучше при переходе на Windows 11 24H2.

Источник изображений: Hardware Unboxed, YouTube

   
В нескольких других играх, протестированных специалистами Hardware Unboxed на Intel Core i5-14600K, результаты в Windows 11 24H2 остались такими же, как и в 23H2. На этих нескольких сравнениях видно, что если AMD Ryzen 7 9700X сейчас где-то проигрывает 14600K, то в Windows 11 24H2 ситуация может измениться, так, 9700X в Borderlands 3, Cyberpunk 2077 и Far Cry 6, уступающий 14600K в Windows 11 23H2, становится лидером в 24H2.


#amd #процессоры #тесты
Источник: youtube.com
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Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
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