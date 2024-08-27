Когда процессоры представят, пока неизвестно.

В таможенной базе данных NBD нашли упоминание ещё не анонсированной платформы AMD для рабочих станций: она носит кодовое название Shimada Peak и, скорее всего, будет представлена в будущем с серией процессоров Ryzen Threadripper 9000, — сообщает VideoCardz.

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Первый процессор, обнаруженный в базе данных, 96-ядерная модель, которая может являться флагманской в серии AMD Ryzen Threadripper следующего поколения. Предположительно, в конструкции такого процессора будет использоваться 12 кристаллов с ядрами Zen 5, по 8 ядер в каждом кристалле. Серверные процессоры EPYC предлагают до 128 ядер, но построены такие варианты на кристаллах с более плотными ядрами Zen 5c, которые вряд ли будут использоваться в серии Ryzen Threadripper.

Источник изображения: NBD, VideoCardz

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 должны поддерживать тот же сокет, что и существующие Threadripper 7000 — sTR5. AMD предлагает для актуальных процессоров Threadripper материнские платы WRX90 и TRX50. Последний вариант ориентирован на рынок HEDT-систем и поддерживает процессоры Threadripper, отличные от PRO, в то время как первый предназначен для рабочих станций и поддерживает как PRO, так и не PRO процессоры Threadripper.

Источник изображения: VideoCardz

Сроки выхода новых процессоров AMD Ryzen Threadripper неизвестны. По некоторым предположениям, анонс может состояться на мероприятии AMD в октябре, которое будет сосредоточено на оборудовании для бизнеса и серверных систем.