Обновлённые серии для рабочих станций и HEDT-систем.

В VideoCardz назвали основные характеристики процессоров Intel Xeon W-3500 и W-2500. Это обновлённые решения семейства Sapphire Rapids Refresh для платформы LGA 4677, ориентированной на рабочие станции и HEDT-системы.

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Основные изменения: большее количество ядер и более высокие рабочие частоты. Если ранее в серии Intel Xeon W-3400 предлагались процессоры с количеством ядер до 56, то в обновлённой W-3500 есть 60-ядерные модели, процессоры в серии W-2500 имеют до 26 ядер, когда в W-2400 старшая модель была 24-ядерной. Скорость поддерживаемой памяти, количество линий PCIe не изменились; есть изменения в энергопотреблении.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Серия Intel Xeon W-3500 включает варианты с 60, 44, 32, 28, 24, 20 и 16 ядрами. Флагманской моделью является 60-ядерный 120-поточный W9-3595X с базовой тактовой частотой 2,0 гигагерц (ГГц) и пиковой 4,8 ГГц. Заявленное базовое энергопотребление процессора 385 ватт (Вт). Как и другие представители серии процессор поддерживает 8-канальную память DDR5-4800, 112 линий PCIe Gen 5. Самым младшим процессором серии является 16-ядерный 32-поточный W5-3525 с тактовой частотой в диапазоне 3,2…4,8 ГГц и базовой мощностью 290 Вт. Вилка цен на процессоры W-3500: от 1339 до 5889 долларов США.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Серия Intel Xeon W-2500 включает варианты с 26, 22, 18, 14, 12, 10 и 8 ядрами. Флагманской моделью является 26-ядерный 52-поточный W7-2595X с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц и пиковой 4,8 ГГц. Базовое энергопотребление процессора 250 Вт. Процессор поддерживает 4-канальную память DDR5-4800, 64 линии PCIe Gen 5. Самым младшим процессором серии является 8-ядерный 16-поточный W3-2525 с тактовой частотой в диапазоне 3,5…4,5 ГГц и базовой мощностью 175 Вт, в отличие от старших решений он поддерживает память DDR5-4400 — это актуально и для предпоследней модели в списке W3-2535. Вилка цен на процессоры W-2500: от 609 до 2039 долларов США.

Модели с индексом X поддерживают разгон, в каждой из серий таких по четыре штуки.