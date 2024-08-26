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Moleculo
Лимит мощности NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков может быть снижен до 115 ватт
В текущем поколении RTX 4060 для ноутбуков рассчитана на максимальный предел мощности TGP 140 ватт.

Блогер Golden Pig Upgrade утверждает, что на мероприятии китайского производителя ноутбуков Shenzhen Hasee Compute Co (Hasee) говорили о снижении мощности будущей видеокарты средне-начального класса, NVIDIA GeForce RTX 5060, со 140 до 115 ватт. Также производитель якобы подтвердил, что мобильные видеокарты NVIDIA следующего поколения будут использовать GDDR7 видеопамять. В ответах на комментарии к своему сообщению блогер также поделился мнением о том, что ноутбуки с RTX 5060 в начале следующего года ждать не стоит, а планы компании стали очень изменчивыми.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Поскольку Hasee в основном производит игровые ноутбуки для массового сегмента, не удивительно, что во время мероприятия акцент был смещён на такие модели, как NVIDIA GeForce RTX 5060. В текущем поколении RTX 4060 для ноутбуков рассчитана на максимальный предел мощности TGP 140 ватт. Понижение лимита до 115 ватт является значительным. Если это правда, игровые ноутбуки среднего класса должны стать «холоднее» и/или компактнее, автономнее.

Источник изображения: 金猪升级包, Weibo

Согласно предыдущим слухам, NVIDIA GeForce RTX 5060 может быть основана на графическом процессоре GN22-X4 (аналог настольного GB206) и оснащаться 8 гигабайтами памяти GDDR7. Первые чипы GDDR7 на рынке, скорее всего, будут работать на скорости 28 гигабит в секунду (Гбит/с), пишет Wccftech. В июне сообщалось, что Micron начала поставки образцов памяти GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с.

Пока всё идёт к тому, что NVIDIA GeForce RTX 50 станет первой на рынке серией игровых видеокарт с видеопамятью типа GDDR7, хотя с абсолютной уверенностью об этом говорить нельзя — официально ни сама серия, ни сроки её запуска не подтверждены, да и что готовит конкурент в лице AMD на 100% пока непонятно. Прогнозы инсайдеров размыты, по одним предположениям первые настольные видеокарты серии могут представить в этом году, по другим — не ранее выставки CES 2025 в следующем году.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce rtx 50
Источник: wccftech.com
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