На 33% быстрее GDDR6X и до 50% энергоэффективнее.

Micron начала производство и поставки образцов своих первых чипов GDDR7, сообщает ComputerBase. Пропускная способность на контакт достигает 32 Гбит/с, что на 33% превышает возможности GDDR6X от Micron и на 60% возможности GDDR6 (если ориентироваться на чипы со скоростью 20 Гбит/с). Пропускная способность на чип увеличивается до 128 ГБ/с. Если на видеокарте используются 12 чипов GDDR7, совокупный результат составит 1,5 ТБ/с.

Источник изображения: Micron

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Ёмкость пока остаётся неизменной: 16 Гбит или 2 ГБ на кристалл. Однако благодаря новой технологии производства (1-beta) битовая плотность считается самой высокой в отрасли для GDDR7. Более совершенное производство и более низкое рабочее напряжение (1,2 В) для GDDR7 помогают повысить энергоэффективность на величину до 50%. Также предполагается, что новый спящий режим снизит энергопотребление в режиме ожидания на 70%.

По данным Micron, GDDR7 позволит повысить производительность видеокарт на 30%, как в сценариях с трассировкой лучей, так и без неё (при традиционной растеризации). Кроме того, компания заявляет о меньшем времени отклика в генеративных рабочих нагрузках искусственного интеллекта.

Первоначально Micron будет предлагать чипы GDDR7 со скоростью 28 и 32 Гбит/с, со временем скорости будут повышаться. Micron экспериментирует со скоростью до 40 Гбит/с, при этом в стандарте JEDEC максимальная скорость для GDDR7 установлена на отметке 48 Гбит/с.