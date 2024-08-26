Может потягаться с процессорами, работающими при большей мощности.

В базе данных Geekbench появились новые результаты процессора Intel Core Ultra 7 268V из ещё не представленного семейства Lunar Lake. Они стали заметно лучше (на 7…14%) предыдущих результатов, просочившихся в базу ранее. Процессор набрал 2915 баллов в однопоточных тестах, 11448 баллов в многопоточных, интегрированная графика Arc 140V в тесте OpenCL набрала 29316 баллов, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Сравнительные данные, опубликованные ресурсом, показывают, что по однопоточной производительности Intel Core Ultra 7 268V может конкурировать с настольными AMD Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X, теплопакет которых составляет 120 и 105 ватт соответственно, при этом базовая мощность процессора Intel составляет 17 ватт с повышением до 31 ватта. Согласно подборке Wccftech, рассматриваемый процессор опередил в однопотоке AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Источник изображения: Geekbench

В многопотоке 8-ядерный Intel Core Ultra 7 268V с конфигурацией 4P+4E показал результат чуть хуже, чем 8-ядерный AMD Ryzen 9 7940HS с ядрами Zen 4 и теплопакетом 45 ватт, с 28-ваттным 8-ядерным Ryzen 7 8840HS процессор Intel справился. При этом специалисты отметили некоторую нестабильность рабочих частот во время тестирования, они колебались в диапазоне 4,6…5,0 гигагерц — есть запас для улучшения.

Сравнение однопоточной производительности. Источник изображения: Wccftech

Наконец, результат интегрированной графики Intel Arc 140V в тестировании OpenCL ставит её в один ряд с такими дискретными решениями, как Intel Arc A370M и Arc A310. По неофициальным данным, Arc 140V включает 8 ядер Xe2 (Battlemage) и работает на частоте до 2,05 гигагерц. На днях Intel опубликовала первый публичный драйвер с поддержкой интегрированной графики Xe2 будущих процессоров Lunar Lake.