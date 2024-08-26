Драйвер с поддержкой графики Xe2 выходит до презентации процессоров Intel Lunar Lake.

На днях Intel выпустила первую публичную версию графического драйвера с поддержкой решений на базе новой архитектуры Xe2 — интегрированной графики будущих процессоров Core Ultra 200V семейства Lunar Lake. В примечаниях к выпуску с номером, оканчивающимся на 5972, компания раскрывается наименования интегрированных GPU, их два: Arc 140V и Arc 130V, — сообщает VideoCardz. Набор программного обеспечения Intel Arc & Iris Xe Graphics теперь включает в себя поддержку ещё большего количества продуктов, как для настольных компьютеров, так и мобильных устройств.

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Предстоящая серия процессоров Intel Lunar Lake ориентирована на тонкие и лёгкие ноутбуки. Эти процессоры можно назвать совершенно новыми, поскольку они основаны на новых архитектурах: Lion Cove и Skymont для P- и E-ядер процессора соответственно, Xe2-LPG для интегрированной графики, NPU4 для нейронного блока. Неофициальная информация о составе и характеристиках будущей линейки циркулирует в Сети уже какое-то время, что касается графики, Arc 140V должна включать 8 ядер Xe2 с тактовой частотой до 2,05 гигагерц (ГГц), а Arc 130V — 7 ядер Xe2 с частотой до 1,85 ГГц. Официально линейка будет представлена 3 сентября.

Источник изображения: VideoCardz

Графический драйвер Intel Arc & Iris Xe Graphics версии 32.0.101.5972 прошёл WHQL сертификацию, в нём графика Arc получила поддержку и оптимизации для бета-сборки Call of Duty: Black Ops 6, SMITE 2, Star Wars Outlaws и Visions of Mana.