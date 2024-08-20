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Moleculo
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws и других новинок
В Star Wars Outlaws DLSS 3.5 поможет владельцам видеокарт GeForce RTX 40 многократно повысить частоту кадров, в некоторых случаях более чем в четыре раза.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 560.94 для:

  • Black Myth: Wukong с полной трассировкой лучей (трассировкой пути) и DLSS 3;
  • Star Wars Outlaws с DLSS 3.5, трассировкой и реконструкцией лучей, технологией Reflex;
  • FINAL FANTASY XVI с DLSS 3, DLAA и Reflex;
  • Concord с DLSS 3 и Reflex;
  • Драйвер готов к релизу Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Источник изображения: NVIDIA

В случае со Star Wars Outlaws компания NVIDIA говорит о более чем четырёхкратном увеличении производительности при активации масштабирования, генерации кадров и реконструкции лучей в 4K разрешении при максимальных настройках графики. Удивительно, но для GeForce RTX 4070 SUPER средняя частота кадров увеличивается с 12 до 62 FPS, если верить опубликованным тестам.

Источник изображения: NVIDIA

В 1440p технологии NVIDIA позволяют получить на RTX 4070 SUPER более 80 FPS в среднем, а в 1080p благодаря DLSS 3.5 на «максималках» с трассировкой лучей можно поиграть с видеокартой RTX 4060 Ti: без масштабирования с генерацией кадров карта обеспечит неиграбельные 27 FPS, а с ними — около 78. Что касается Reflex, в этой игре технология может снизить задержку на 31%.

Источник изображения: NVIDIA

Драйвер GeForce Game Ready 560.94 исправляет ошибку, из-за которой было невозможно завершить Octane бенчмарк. Известные проблемы: «зависание» мониторинга загруженности графического процессора на значении 0%; отсутствие Freestyle фильтров в приложении NVIDIA App при вызове меню сочетанием клавиш Alt+F2.

#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
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