Опубликована программа мероприятия.

AMD проведёт мероприятие Gaming Festival в рамках выставки Gamescom 2024, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальные новости компании.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Мероприятие будет посвящено играм и игровому оборудованию, в частности, в программу входит выступление AMD Highlights, где представители компании, как ожидается, расскажут о новинках, а также коллаборации с другими известными брендами, включая ASUS ROG.

Источник изображения: AMD

Представят ли на мероприятии какое-то совершенно новое, ранее неанонсированное оборудование, неизвестно. Можно лишь предположить, что AMD, как минимум, уделит внимание новым материнским платам на базе чипсетов 800 серии для платформы AM5 — их ожидают осенью. Возможно, представят мобильную видеокарту Radeon RX 7800M, о которой недавно стало известно от одного из производителей компактных компьютеров и ноутбуков. Говоря о коллаборациях с другими брендами, известно, что ASUS готовит видеокарту Radeon RX 7000 с оформлением в стиле Warhammer 40000: Space Marine 2, но, вероятно, ASUS представит её в рамках своего мероприятия ROG Press Event 20 августа.

Трансляция мероприятия AMD будет доступна на платформе Twitch.