Похоже, спрос на новинки невелик.

Цены на процессоры AMD Ryzen 9000 в Германии пошли вниз уже вскорости после старта продаж и сейчас на 1,4…7,4% ниже рекомендованных значений, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников, включая ресурс Hardware & Co. В VideoCardz считают, что это может быть связано с неубедительными результатами обзоров, особенно тех, что были сосредоточены только на игровой производительности, и, как следствие, невысоким спросом со стороны потребителей. Больше всего подешевел 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 9900X, вместо 539 евро его продают в немецкой рознице за 499 евро. В других странах аналогичной тенденции специалисты пока не наблюдают.

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Похоже, что процессоры AMD Ryzen 7000X3D привлекают покупателей больше, чем новая серия без 3D V-Cache. Даже в AMD подтвердили ещё до выпуска новинок, что в играх Ryzen 7 7800X3D будет быстрее Ryzen 7 9700X. К тому же ходят слухи, что уже осенью AMD может представить процессоры Ryzen 9000X3D.

Источник изображения: VideoCardz

Есть и другие слухи: о проблемах с программным обеспечением, драйверами, из-за которых потенциал новых процессоров раскрывается не полностью, в том числе, днями ранее сообщалось о приросте производительности при тестировании процессоров AMD из-под скрытой учётной записи администратора в Windows. Возможно, с будущими обновлениями BIOS и драйверов новая серия процессоров станет быстрее, а пока в VideoCardz не исключают дальнейшего снижения цен.