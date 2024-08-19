Также инженеры Microsoft внедрили оптимизации для улучшения автономности.

В предварительной сборке Windows 11 под номером 27686 на канале Canary инженеры компании Microsoft внедрили довольно много изменений, включая дополнительные оптимизации, которые призваны повысить автономность устройств, работающих от аккумулятора, сообщает Neowin. Помимо этих оптимизаций в операционной системе были расширены настройки электропитания, теперь пользователи могут выбирать определённый режим питания в зависимости от того, работает ли устройство от аккумулятора или от сети.

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Дополнительные настройки питания появятся в соответствующем разделе приложения «Параметры», в меню «Система→Питание». Если сейчас в актуальных сборках Window 11 здесь можно выбрать только один режим питания, то в будущем должны появиться две дополнительные строки для выбора режимов при питании от аккумулятора или от сети. Возможность выбрать один общий режим, судя по всему, останется, более тонкие настройки будут доступны в выпадающем меню. Таким образом, например, при питании от сети можно выбрать сбалансированный режим, а при питании от аккумулятора — режим экономии энергии.

Другие изменения в сборке 27686 включают улучшения для HDR и Windows Sandbox, увеличение максимальной ёмкости разделов с файловой системой FAT32.