Меньшая и менее мощная модификация представленной ранее RTX A2000 Ada.

NVIDIA расширила ассортимент видеокарт для рабочих станций новой модификацией компактной низкопрофильной модели RTX 2000 Ada: новинка получила название RTX A2000E Ada, а основным её отличием от RTX 2000 Ada является однослотовая, а не двухслотовая конструкция, — сообщает VideoCardz со ссылкой на сайт компании PNY.

Источник изображения: NVIDIA, PNY, VideoCardz

реклама

Судя по всему, из-за меньшей системы охлаждения RTX A2000E Ada пришлось на 20 ватт уменьшить TDP, что негативно отразилось на пиковой производительности. Дополнительного питания видеокарта не требует, количество исполнительных блоков в графическом процессоре осталось прежним.

Источник изображения: VideoCardz

В основе NVIDIA RTX 2000E Ada лежит вариант графического процессора AD107, в котором активны 2816 CUDA ядер, видеокарта оснащается 16 гигабайт памяти GDDR6 с коррекцией ошибок ECC, ширина шины памяти 128 бит. Это самая младшая видеокарта в серии профессиональных решений Ada Lovelace. Модель оснащается четырьмя видеовыходами Mini-DisplayPort 1.4a, поддерживающими разрешение до 4K при частоте обновления 120 герц на всех портах одновременно.