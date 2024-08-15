Процессор использует ту же 14-ядерную конфигурацию 6P+8E.

Результат тестирования Intel Core Ultra 5 245K появился в базе данных Geekbench, сообщает Wccftech. Процессор набрал 2248 баллов в однопоточных и 18354 балла в многопоточных тестах. По подсчётам ресурса, в однопотоке процессор оказался примерно на 2% быстрее прямого предшественника Core i5-14600K, а в многопотоке показал значительное 18-процентное преимущество. Для лучшего понимания позиционирования также отмечается, что полученные результаты превосходят показатели Core i9-12900K. Скорее всего, тестировался инженерный образец и к релизу производительность вырастет.

Intel Core Ultra 5 245K — это 14-ядерный процессор с конфигурацией ядер 6P+8E. Согласно отчёту Geekbench, процессор настроен на работу при базовой частоте 4,2 гигагерца с повышением до 5,2 гигагерц. Чип оснащается 24 мегабайтами кэш-памяти 3-го уровня, базовый TDP на уровне PL1 125 ватт. В составе тестовой системы использовалась материнская плата Colorful iGame Z890 Ultra и 32 гигабайта памяти DDR5.

реклама

Источник изображения: Geekbench

Первые настольные процессоры Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake-S должны выпустить в четвёртом квартале этого года. Intel отложила сентябрьское мероприятие Innovation, на котором, как предполагалось, данные процессоры могли быть представлены, как позже отметили в компании, на график запуска это не повлияет.