Возможно, Valve приближается к расширению совместимости SteamOS 3 и выпуску дистрибутива для других устройств.

В бета-обновлении операционной системы Steam Deck до версии 3.6.9 заметили признаки того, что Steam OS 3 в ближайшее время может наконец-таки получить поддержку других устройств. Как сообщает Tom’s Hardware, одним из нововведений рассматриваемого обновления является поддержка дополнительных клавиш ROG Ally — портативных игровых консолей ASUS, которые поставляются с предустановленной операционной системой Windows 11.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

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Ещё до выхода Steam Deck представители Valve обещали, что SteamOS 3 станет доступна в качестве отдельного дистрибутива, готового для установки на различные устройства, включая персональные компьютеры. Позже, осенью 2023 года, один из разработчиков Valve уточнил, SteamOS 3 будет адаптироваться для других устройств постепенно: сначала для других портативных игровых компьютеров, а затем уже для более мощных устройств, таких как ноутбуки и настольные ПК. С тех пор данный вопрос не поднимался, возможно, компания близка к тому, чтобы выпустить дистрибутив SteamOS 3, который можно установить на другие портативные компьютеры.