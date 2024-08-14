Интерфейс, удобный на небольших экранах, а также поддержка управления джойстиком.

Microsoft тестирует компактный режим для игровой панели Xbox Game Bar операционных систем Windows, сообщают VideoCardz и The Verge. Это происходит после того, как компания представила компактный режим для самого приложения Xbox. Усилия направлены на то, чтобы адаптировать приложение к портативным игровым устройствам с небольшими экранами.

На фото ASUS ROG Ally, консоль оснащается 7-дюймовым экраном и поставляется с предустановленной Windows 11.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

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В последние годы рынок портативных игровых консолей стремительно развивается благодаря появлению производительных маломощных процессоров с интегрированной графикой, а также различных программных и аппаратных технологий, которые позволяют повысить производительность и удобство, адаптировать подобные устройства под различные сценарии использования, включая возможность простого подключения мониторов и док-станций с внешними видеокартами для повышения производительности. Большинство устройств поставляется с предустановленными операционными системами Windows, управлять которыми на экране диагональю 7…8 дюймов не столь удобно, требуется адаптация интерфейса.

Источник изображения: Microsoft, The Verge

Новый компактный режим позволит пользователям переключаться между панелями с помощью кнопок-бамперов на устройстве. Пользователям будет проще получить доступ к виджетам, показывающим недавно запущенные игры или игры, которые уже запущены, подобно тому, как это реализовано на консолях Xbox.

Новые возможности пока доступны не всем, в настоящее время компания собирает отзывы от участников инсайдерской программы Xbox.