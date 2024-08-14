По слухам, это позволит подготовить больше игр к моменту запуска новой консоли.

По слухам, преемник игровой консоли Nintendo Switch не выйдет в текущем финансовом году. Эти предположения озвучил журналист издания GamesIndustry.biz Крис Дринг (Chris Dring) после ознакомления с ожиданиями и информацией различных разработчиков и других специалистов, связанных с игровой индустрией, сообщает VideoCardz. Ранее предполагалось, что преемник Switch может выйти в марте 2025 года, теперь самое раннее — апрель или май.

Источник изображения: Lucas Santos, Unsplash

реклама

В числе причин возможной задержки желание Nintendo подготовить больше высококлассных игр к моменту релиза новой портативной игровой консоли, что, как отмечают в VideoCardz, не являлось приоритетной задачей при выпуске оригинального Switch.

Анонс преемника Nintendo Switch ожидается в этом финансовом году, который для японских компаний заканчивается 31 марта 2025 года — это было официально подтверждено Nintendo. А вот дата выхода новой консоли, её наименование и характеристики официально не подтверждены.

Если верить слухам, в основу нового Nintendo Switch ляжет решение NVIDIA с графическим ускорителем на базе архитектуры Ampere.