Сама Intel планирует представить новые процессоры 3 сентября.

Компания Acer запланировала на 4 сентября мероприятие Next@Acer 2024, сообщает VideoCardz. На мероприятии ожидаются анонсы и презентации широкого спектра разнообразных устройств и технологий, однако, если судить по прошлогоднему аналогичному мероприятию, значительная часть внимания должна быть сосредоточена на новых ноутбуках. Презентация процессоров Intel Lunar Lake назначена на 3 сентября, как полагают в VideoCardz, на следующий день компания Acer покажет свои новые устройства на базе этих процессоров, официально компания не уточняет содержание мероприятия.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Мероприятие Acer пройдёт в рамках выставки IFA 2024 в Германии. Там же и Intel презентует свои процессоры Lunar Lake. Acer не раскрыла подробности мероприятия, лозунгом которого, судя по промо-материалам, является «Человеческий интеллект» (Human Intelligence).

Производители ноутбуков в последнее время делают акцент на искусственном интеллекте (ИИ), тем более, что новые мобильные процессоры оснащаются встроенными нейронными блоками для ускорения нагрузок, связанных с ИИ. С учётом внедрения ИИ в различные приложения, это должно стимулировать потребителей к переходу на новое оборудование.

Процессоры Intel Lunar Lake — это маломощные производительные процессоры для тонких и лёгких ноутбуков. Они основаны на новых архитектурах: Lion Cove кодовое имя архитектуры производительных ядер, Skymont — эффективных. В процессорах используется интегрированная графика Battlemage, новые нейронные блоки NPU 4 с теоретической производительностью до 48 триллионов операций в секунду (TOPS). По неофициальным данным, на старте в линейку войдут девять моделей, большинство из которых будет настроено на работу при базовой мощности (PL1) 17 Вт, планируется одна модель класса Core Ultra 9 с одинаковой мощностью на уровнях PL1 и PL2, равной 31 Вт.