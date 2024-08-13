Предполагается, что это будет более доступная 6-ядерная модель.

Похоже, компания AMD готовит ещё один процессор с 3D V-Cache для платформы AM4: в базе данных Евразийской экономической комиссии заметили карточку с упоминанием Ryzen 5 5500X3D, — сообщает VideoCardz. Слухи о выпуске подобного процессора ходили ещё в 2023 году, отмечает ресурс, тогда модели приписывали базовую тактовую частоту 3 гигагерца (ГГц) с повышением в режиме Boost до 4 ГГц и 96 мегабайт кэш-памяти 3-го уровня. Если информация подтвердится, модель будет на 300…400 мегагерц медленнее Ryzen 5 5600X3D. Новинка должна быть 6-ядерной и 12-поточной, хотя специалисты не исключают сюрпризов.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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В VideoCardz полагают, что у компании существует некоторый запас процессоров, которые по каким-либо качествам не подходят ни для одной из уже представленных моделей, так появляются боле доступные модели, включая варианты с 3D V-Cache. Как показывает практика, дополнительный кэш для игр зачастую важнее производительности архитектуры и тактовой частоты, так что потенциально Ryzen 5 5500X3D может стать отличным выбором для игровых систем, как более доступная альтернатива Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 7 5800X3D и другим более дорогим 3D V-Cache процессорам.

Недавно AMD представила для платформы AM4 два новых процессора: Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT, — это 16- и 8-ядерная модели без 3D V-Cache. В новой серии AMD Ryzen 9000 для платформы AM5 процессоры с 3D V-Cache пока не представлены, но компания подтвердила их разработку и то, что они получат ряд новых «крутых» возможностей.